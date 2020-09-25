Faslı oyuncu Nabil Dirar'a, Belçika devi Anderlecht talip oldu.



Kariyerine Belçika'da başlayan ve Molenbeek, Union Sg gibi kulüplerin altyapısında eğitim alan tecrübeli oyuncu, Westerlo ve Club Brügge formaları da giydi.



Kariyerinin büyük bir bölümünü Belçika'da geçiren yıldız oyuncu, yabancı olmadığı ligde forma giymeye sıcak bakıyor.



Yönetim de yeni transferlere yer açmak adına Dirar'ın ayrılığı sırasında bonservisinde zorluk çıkarmayacağı gelen haberler arasında.







