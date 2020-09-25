Anderlecht, Nabil Dirar'ı istiyor!

Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferleri sonrasında formasını kaybeden Nabil Dirar gönderilecek isimlerin başında geliyordu. Faslı oyuncu Nabil Dirar'a, Belçika devi Anderlecht talip oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Anderlecht, Nabil Dirar'ı istiyor!
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25 Eylül 2020 11:15
Faslı oyuncu Nabil Dirar'a, Belçika devi Anderlecht talip oldu.

Kariyerine Belçika'da başlayan ve Molenbeek, Union Sg gibi kulüplerin altyapısında eğitim alan tecrübeli oyuncu, Westerlo ve Club Brügge formaları da giydi.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Belçika'da geçiren yıldız oyuncu, yabancı olmadığı ligde forma giymeye sıcak bakıyor.

Yönetim de yeni transferlere yer açmak adına Dirar'ın ayrılığı sırasında bonservisinde zorluk çıkarmayacağı gelen haberler arasında.





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