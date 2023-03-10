UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Anderlecht ile Villarreal karşı karşıya geldi. Lotto Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Villarreal, 28. dakikada Manu Trigueros'un golüyle öne geçti. Anderlecht, 57. dakikada Anders Dreyer'in golüyle skoru eşitledi.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 66. dakikada Benito Raman'ın yerine Anderlecht'in gol umudu olarak oyuna girdi ancak skora etki edemedi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Konuk ekip Villarreal, 28. dakikada Manu Trigueros'un golüyle öne geçti. Anderlecht, 57. dakikada Anders Dreyer'in golüyle skoru eşitledi.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 66. dakikada Benito Raman'ın yerine Anderlecht'in gol umudu olarak oyuna girdi ancak skora etki edemedi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
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