Anderlecht, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Lotto Park'taki maçı Belçika temsilcisi 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Anderlecht'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Michael Murillo ile 70. dakikada Majeed Ashimeru attı.
Bu sonucun ardından Anderlech, yarı final için önemli bir avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.
Karşılaşmada Anderlecht'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Michael Murillo ile 70. dakikada Majeed Ashimeru attı.
Bu sonucun ardından Anderlech, yarı final için önemli bir avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.
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