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Anderlecht-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak

Kaynak: Sporx.com ve AA
Anderlecht-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler!
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25 Ekim 2018 03:01
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Anderlecht

Didillon
Lawrence
Bornauw
Sanneh
Najar
Gerkens
Kums
Trebel
Bakkali
Diamata
Amuzu

Fenerbahçe

Harun
Isla
Skrtel
Neustadter
Hasan Ali
Jailson
Reyes
Ayew
Benzia
Eljif
Slimani

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki ev sahibi ekip ise grupta puanla tanışamadı.

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik isim bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin isimleri ise UEFA kadrosunda yer almıyor.



Fenerbahçe, Avrupa'da 225. randevuda
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 225. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. 

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı.

Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 224 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon 
 UEFA Kupası 54  18  10  26  72  91 
 UEFA Avrupa Ligi 56 29  15  12  76  53 
 Şampiyon Kulüpler Kupası 33  20  30  70 
 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32  12  10  10  47  37
 UEFA Şampiyonlar Ligi 40  11  23  42  70 
 Avrupa Kupa Galipleri Kupası  9 11  11 
 TOPLAM 224  82  46  96  278  332 
- Kupa 2'de 57. maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 57. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 56 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 76 gol bırakırken, kalesinde 53 gol gördü.

- En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

- Son UEFA grubundan lider çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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