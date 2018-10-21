Fenerbahçe'nin Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşcak Anderlecht, Belçika Ligi'nde Cercle Brugge'ü ağırladı. Constant Vanden Stock Stadı'nda oynanan maçta kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi Anderlecht oldu.
Anderlecht'e galibiyeti getiren golleri 8 (p), 32 ve 52. dakikada Landry Dimata, 54. dakikada Pieter Gerkens kaydetti. Cercle Brugge'ün golleri 56 ve 59. dakikada Irvin Cardona'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Anderlecht puanını 23'e yükseltti ve lider Genk'in (Beşiktaş'ın rakibi) 6 puan gerisinde haftayı üçüncü sırada kapattı. Cercle Brugge ise 12 puanda haftayı kapattı.
Anderlecht, Fenerbahçe maçının ardından ligin zayıf takımlarından Eupen'e konuk olacak.
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Anderlecht'e galibiyeti getiren golleri 8 (p), 32 ve 52. dakikada Landry Dimata, 54. dakikada Pieter Gerkens kaydetti. Cercle Brugge'ün golleri 56 ve 59. dakikada Irvin Cardona'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Anderlecht puanını 23'e yükseltti ve lider Genk'in (Beşiktaş'ın rakibi) 6 puan gerisinde haftayı üçüncü sırada kapattı. Cercle Brugge ise 12 puanda haftayı kapattı.
Anderlecht, Fenerbahçe maçının ardından ligin zayıf takımlarından Eupen'e konuk olacak.
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