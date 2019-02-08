Anderlecht, bir kez daha Yunus Akgün için geliyor

TRANSFERİ MENAJERİNE TAKILMIŞTI

Devre arası transferinin son günündetransferini sonuçlandıramayan, genç oyuncudaki ısrarını sürdürüyor.Belçika temsilcisi Anderlecht, transferi gerçekleştiremese de Yunus Akgün ile ilgilenmeyi sürdürüyor. Anderlecht'in sezon sonunda Yunus için bir kez daha'a teklif yapması bekleniyor.Anderlecht devre arasında Galatasaray'a Yunus Akgün için yaklaşık 3,5 milyon euro milyon euro ve sonraki satıştan pay teklifinde bulunmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı. Ancak transfer genç oyuncunun menajerinin istediği komisyon nedeniyle gerçekleşmemişti.Fatih Terim'in A takıma çıkardığı Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.