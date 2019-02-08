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Anderlecht, bir kez daha Yunus Akgün için geliyor

Devre arasında Yunus Akgün ile yakından ilgilenen ve transferi son anda gerçekleştiremeyen Anderlecht, yaz ayında bir teklif daha yapacak.

Anderlecht, bir kez daha Yunus Akgün için geliyor
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08 Şubat 2019 08:54
Devre arası transferinin son gününde Yunus Akgün transferini sonuçlandıramayan Anderlecht, genç oyuncudaki ısrarını sürdürüyor.

Belçika temsilcisi Anderlecht, transferi gerçekleştiremese de Yunus Akgün ile ilgilenmeyi sürdürüyor. Anderlecht'in sezon sonunda Yunus için bir kez daha Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

TRANSFERİ MENAJERİNE TAKILMIŞTI

Anderlecht devre arasında Galatasaray'a Yunus Akgün için yaklaşık 3,5 milyon euro milyon euro ve sonraki satıştan pay teklifinde bulunmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı. Ancak transfer genç oyuncunun menajerinin istediği komisyon nedeniyle gerçekleşmemişti.

Fatih Terim'in A takıma çıkardığı Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.




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