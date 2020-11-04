Ancelotti'den Cenk Tosun'a forma sözü

Everton menajeri Carlo Ancelotti, Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından sahalara dönüşünü değerlendirdi.



Kulübün resmi internet sitesinde konuşan Ancelotti, Newcastle maçının değerlendirmesinde Cenk Tosun için özel olarak konuştu. Cenk'in sahalara döndüğü için mutluluk duyduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Cenk Tosun'un geri dönmesi güzel. Gerçekten çok iyi ve etkili bir forvet. Durumunun daha iyi olması gerekiyor ama sahaya çıkması önemli bir işaretti." değerlendirmesinde bulundu.



Cenk Tosun'a şans vermeye devam edeceğinin altını çizen Ancelotti, "Bazı maçlarda Cenk'e ihtiyacımız olacak" diyerek Milli futbolcumuzun daha fazla süre alacağını açıkça dile getirdi.



Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan Cenk Tosun geçtiğimiz hafta sonunda ilk kez sahalara dönüş yapmış ve 20 dakika sahada kalmıştı. Son Newcastle maçı ile birlikte Everton 3 maçtır galibiyet hasreti çekiyor.



