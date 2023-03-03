Ancelotti: 'Yine böyle oynarsak finale kalırız'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Kral Kupası'nda kaybettikleri Barcelona maçını değerlendirdi.



Deneyimli İtalyan hoca mağlubiyete rağmen oynadıkları oyunun umut verici olduğunu belirterek, "Bu geceki oyunumuz bana rövanş için umut veriyor. Eğer Nou Camp'ta da böyle oynarsak finale biz kalırız." açıklamasını yaptı.



Ancelotti sonucu asla haketmediklerini belirterek, "Barcelona gol atmak için hiçbir şey yapmadı. Maçın sonucunu hiç hak etmedik. Real Madrid Kral Kupası'nı favorisi olmaya devam ediyor" sözlerini kullandı.





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