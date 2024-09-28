Ancelotti: 'Vinicius, Balon d'Or'u hak ediyor'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın yıldız ismi Vinicius Junior'un Ballon d'Or'u kazanma ihtimaliyle ilgili konuştu.



İtalyan teknik adam, "Vinicius, Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalde attığı gollerle kupayı kazanmamıza yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.



İspanya'dan Marca gazetesi, geçtiğimiz günlerde ödülü Vinicius'un kazanacağını ve Brezilyalı yıldızın bunu bildiğini öne sürmüştü.



Ballon d'Or ödülü bu yıl 28 Ekim'de sahibini bulacak.



