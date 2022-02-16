Ancelotti: "Turu henüz kaybetmedik"

Real Madrid ve PSG'nin hocaları, dev maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ancelotti: 'Turu henüz kaybetmedik'
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16 Şubat 2022 10:28
Real Madrid ile PSG'nin karşı karşıya geldiği dev maçın ardından iki takımın hocası açıklamalarda bulundu.

PSG'nin hocası Pochetino maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, iyi bir performans gösterdik ve galibiyeti biz hak ederek aldık. Turu geçmek için bir maç kaldı, ilk adımı atmak önemliydi" diye konuştu.

Konuk Real Madrid'in deneyimli hocası Ancelotti ise "PSG kazanmayı hak etti, bizden daha iyiydiler. Özellikle baskıdan kurtulmakta zorlandık ama bu sadece ilk maçtı! Turu kaybetmedik" diyerek rövanşı beklediklerini ifade etti.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 9 Mart'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.

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