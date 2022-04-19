Ancelotti: 'Real Madrid'in büyüsü ortaya çıkıyor'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'nın Cadiz'e yenilgisi sonrası Marca'ya konuştu.



Katıldığı canlı yayında konuşan İtalyan hoca, Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan etmesine kısa bir süre kaldığını belirterek, "Real Madrid'in büyüsü ortaya çıkıyor. Sezon sonu yaklaştı ve sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ben de kariyerimde ikinci kez Real Madrid'in başına geçme fırsatı verildiği için müteşekkirim" ifadelerini kullandı.



Ligin zirvesinde 15 puan farkla lider konumda bulunan Ancelotti, Barcelona'nın hocası Xavi'nin 'Şampiyonluğu kaybettik' açıklamasına rağmen temkinli sözler kullanarak, "Lig maçımızı kazandık ve şimdi City'e karşı çok kritik bir maçımız var. Her maçın hikayesi ayrı. Real'in her işi sonuna kadar götürebilecek tarihi, geleneği ve kalitesi var." açıklamasını yaptı.





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