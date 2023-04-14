Ancelotti: 'Real Madrid'de kalacağıma eminim'

Real Madrid Teknik direktörü Carlo Ancelotti, İspanya'daki geleceğiyle ilgili konuştu.



"Florentino Perez, Real Madrid'de kalmanızı istiyor mu?" sorusuna Carlo Ancelotti, "Sanırım o da kalmamı istiyor çünkü bana her zaman büyük bir sevgi gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Gelecek sezon da burada olacağımdan ve sözleşmeye saygı duyacağımızdan eminim." dedi.



Real Madrid'de kendini rahat hissettiğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Söyleyecek pek bir şey yok. Burada beni ne kadar sevdikleri çok kez gösterdiler. Real Madrid'de kendimi çok rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.



İtalyan teknik adamın Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.



Daha önce Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceği belirtilmişti. Ayrıca Chelsea'nin de İtalyan çalıştırıcıyı takımın başına getirmek için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü.





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