Ancelotti: 'Ramos olmadan Real Madrid düşünemiyorum'

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Real Madrid'in sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Sergio Ramos hakkında konuşan Ancelotti, "Sergio Ramos, Real Madrid için vazgeçilmez bir futbolcu ve onsuz bir Real Madrid'i düşünemiyorum. Kulüp şu anda görüşmelerini sürdürüyorum ve umarım bu kulüpte kalmaya devam eder" dedi.



Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Tottenham'da kiralık olarak geçiren Bale'ın da takıma geri döneceğini ifade eden Ancelotti, "Gareth Premier League'de çok fazla forma giyemedi fakat yine de birçok gol kaydetti, düzenli şans bulduğu sezonun son haftalarında da oldukça etkili performanslar ortaya koydu. Şimdi ise geri dönecek. Onu çok yakından tanıyorum ve gelecek sezon daha iyi oynamak için motive olacak, bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.



