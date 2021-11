Ancelotti: 'Mbappe ve Haaland ikisi de çok iyi'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti La Liga'da oynayacakları Sevilla maçı öncesi Mbappe ve Haaland ile ilgili konuştu.



"HAALAND VEYA MBAPPE İLE DEĞİL"



Ancelotti yaptığı açıklamada, "İyi oyuncuları severim. Mbappe ve Haaland ikisi de çok iyi ama yeni stadyumu Haaland veya Mbappe ile değil, Ancelotti ile hayal ediyorum. Önemli olan orada olmaktır. Madrid yeni stadyumunda oynayacak ama umarım teknik direktör Carlo olur." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Sevilla maçı öcesi takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "İyi organize olmuş ve kaliteli bir takıma karşı oynadığımız için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. En iyi oyunumuza ihtiyacımız var, bunu yapabiliriz." açıklamasını yaptı.



"DENEYİM VE GENÇLİK ARASINDA DENGE VAR"



Kadronun yaş ortalamasından bahseden Ancelotti, "Bu kulübün geleceği daha iyiye gidiyor. Kadro zaten çok iyi, deneyim ve gençlik arasında bir denge var." şeklinde konuştu.



Takımdaki sakat oyuncularla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Valverde Sevilla'da oynayabilecek. Alaba'nın hala biraz rahatsızlığı var, onu değerlendireceğiz. Risk varsa oynamaz. Bağ sakatlığı olmadığı için ciddi bir problem değildir. Hazard son antrenmana katıldı, mide iltihabı onu etkiledi, Sevilla'da oynamayacak. Bale bireysel olarak çalışmaya başladı. Ceballos gelişiyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlayacak." dedi.



"HAZARD, MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPTI"



Takımın önemli isimlerinden Hazard'ın performansıyla ilgili konuşan teknik adam, "Hazard'ın kafasının içinde değilim, gördüklerimi söyleyeyim, Şanssız biri, kalitesi var, bu takım için en iyisi olmak istiyor. Her zaman Madrid'de oynama hayali vardı. Hazard, Real Madrid'de başarılı olmak için mümkün olan her şeyi yaptı." açıklamasında bulundu.





