Ancelotti: 'Maçları nasıl bu kadar iyi bitiriyoruz bilmiyorum'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City'e deplasmanda 4-3 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



İtalyan teknik adam sözlerine, "Bizim için iyi olan 3 gol atmamız, kötü olan ise 4 gol yememiz oldu" diye başlarken maç değerlendirmesinde, "Harika bir maçtı. Tüm futbolseverlere bol kaliteli, bol hatalı güzel bir maç izlettirdiler. Çok kötü savunma yaptık. Kötü başladık ama maça tutunacak gücü bulduk." diye konuştu.



Maça bu kadar kötü başlamayı beklemediklerini belirten Ancelotti, "Bundan daha iyisini planlamıştık. Bazı bireysel eşleşmelerde ezildik. Nasıl bu kadar kötü başladığımızı anlatmak zor ama maçları nasıl bu kadar iyi bitirdiğimizi açıklamak da zor" açıklamasını yaptı.



Bir parantez de Karim Benzema'ya açan deneyimli teknik adam, "Kupayı alıp almayacağımızı bilmiyorum ama Benzema şu anda kesinlikle dünyanın en iyi oyuncusu. Bu kalite ve verimlilik başka kimsede yok" sözlerin kullandı.



Rövanş için kendilerine güvenlerinin tam olduğunu belirten Ancelotti, "Stadımızda oynayacağımız maç bize güç verecektir. Bernabeu'nun sihirine güveniyoruz. Rövanşta çok daha iyi savunma yapmak zorundayız. Rövanş için kendimize güveniyoruz" diyerek açıklamalarını noktaladı.





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