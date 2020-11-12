Ancelotti: 'James, düzenli oynamak istedi'

Carlo Ancelotti ve James Rodriguez, her buluşmalarında uyum sağlamayı başardı. Daha önce Real Madrid ve Bayern Münih'te beraber çalışan ikili, son olarak Everton'da yeniden buluştu.



İtalyan teknik adam, Real Madrid'de Zidane'nın gözünden düşen Kolombiyalı için açıklamalarda bulundu.



"BİRBİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ"



Carlo Ancelotti açıklamasında; "Her şeyden önce Real Madrid'e nazaran düzenli oynayabileceği bir kulüp arıyordu. Yeni bir meydan okuma istiyordu, çaresizdi ve bence doğru yeri buldu. Ben onu iyi tanıyorum, o beni iyi tanıyor." dedi.



Carlo Ancelotti, 29 yaşındaki Kolombiyalı'nın çok yetenekli olduğunu ve en iyi özelliğinin oyunu karmaşık değil basit oynaması olduğunu söyledi.



