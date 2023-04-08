Ancelotti'den övgü: 'Parayla alamazsınız'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın yıldız isimlerinden olan Luka Modric, Karim Benzema ve Toni Kross'u övdü.



Ancelotti yaptığı açıklamada, "Benzema, Kroos ve Modric her zamanki gibi. Sezon ilerledikçe inişli çıkışlı anlar olabiliyor. Bu dalgalanmalar çok normal. Oyuncuları yaşına göre değil yaptıklarına göre değerlendirin." ifadelerini kullandı.



Ancelotti, "Belki gençler gibi aynı forma sahip değiller ama dünyada onlar gibi bir yeteneği kolay bulamazsınız, satın alamazsınız" ifadelerini kullandı.



Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, sözleşme yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de sözlerine ekledi.





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