Ancelotti'den övgü: "Parayla alamazsınız"

Carlo Ancelotti, takımın yıldız isimleri Karim Benzema, Toni Kross ve Luka Modric'e övgü dolu sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ancelotti'den övgü: 'Parayla alamazsınız'
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08 Nisan 2023 17:40
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın yıldız isimlerinden olan Luka Modric, Karim Benzema ve Toni Kross'u övdü.

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Benzema, Kroos ve Modric her zamanki gibi. Sezon ilerledikçe inişli çıkışlı anlar olabiliyor. Bu dalgalanmalar çok normal. Oyuncuları yaşına göre değil yaptıklarına göre değerlendirin." ifadelerini kullandı.

Ancelotti, "Belki gençler gibi aynı forma sahip değiller ama dünyada onlar gibi bir yeteneği kolay bulamazsınız, satın alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, sözleşme yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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