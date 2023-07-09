Ancelotti'den Fenerbahçe'ye dev gelir

Fenerbahçe, Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı takımlara giden Elif Elmas ve Arda Güler'den 35 milyon euro'yu geçen gelir sağladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ancelotti'den Fenerbahçe'ye dev gelir
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09 Temmuz 2023 13:24
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 13:25
İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'den transferlerine devam ediyor.

Ünlü çalıştırıcı, 2019'da Napoli'de görev yaparken Eljif Elmas'ı transfer ettirmişti. Ancelotti şimdi de Real Madrid için Arda Güler hamlesinin yapılmasını sağladı.

Ancelotti'nin transferleriyle Fenerbahçe, 35 milyon euroyu aşan bir gelir elde etti. Eljif Elmas için 16.2 milyon euro, Arda'dan da bonuslar hariç 20 milyon euro kazanıldı.

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