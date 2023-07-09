Ancelotti'den Fenerbahçe'ye dev gelir

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'den transferlerine devam ediyor.
Ünlü çalıştırıcı, 2019'da Napoli'de görev yaparken Eljif Elmas'ı transfer ettirmişti. Ancelotti şimdi de Real Madrid için Arda Güler hamlesinin yapılmasını sağladı.
Ancelotti'nin transferleriyle Fenerbahçe, 35 milyon euroyu aşan bir gelir elde etti. Eljif Elmas için 16.2 milyon euro, Arda'dan da bonuslar hariç 20 milyon euro kazanıldı.
Ünlü çalıştırıcı, 2019'da Napoli'de görev yaparken Eljif Elmas'ı transfer ettirmişti. Ancelotti şimdi de Real Madrid için Arda Güler hamlesinin yapılmasını sağladı.
Ancelotti'nin transferleriyle Fenerbahçe, 35 milyon euroyu aşan bir gelir elde etti. Eljif Elmas için 16.2 milyon euro, Arda'dan da bonuslar hariç 20 milyon euro kazanıldı.