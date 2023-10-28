Ancelotti'den Bellingham itirafı!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, El Clasico'da Barcelona karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



"İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK"



İtalyan teknik adam, ilk yarıda kötü oynadıklarını itiraf ederken, "İlk yarıda yavaş ve tembel oynadık, çok agresif değildi. İkinci yarıda ise tam tersi. Bazen istediğiniz gibi oynayamadığınız olabiliyor. Biz de kendi seviyemizde değildik. Böyle şeyler olabilir. İlk yarıyı unuttuk. Neyse ki ikinci yarıda farklı oldu ve kazanmayı başardık." dedi.



Oyuna sonradan dahil olan Luka Modric'in performansını da değerlendiren 64 yaşındaki teknik adam, "Luka Modric, oyun dinamiklerini değiştirdi. Onnla topu daha fazla kontrol etmeye başladık." sözlerini sarf etti.



Ancelotti, "Zor bir stadyumda 3 puan aldık. Evimizden uzakta çok fazla maç oynadık, takvim bunu gerektiriyordu ama biz bunu iyi yaptık. Ancak sezon tüm takımlar için uzun. Barcelona hala harika bir takım olmaya devam ediyor, sonuna kadar oynuyorlar" şeklinde görüş belirtti.



JUDE BELLINGHAM SÖZLERİ



Karşılaşmada galibiyet gollerini atan Bellingham'ın "bu sezon rahatlıkla 25 gole ulaşabileceğini" aktaran Ancelotti, "Bellingham bir forvet değil. Forvetlerimizden gol bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



