Ancelotti'den Arda'nın sakatlığı için açıklama

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının çok uzun sürmeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti'den Arda'nın sakatlığı için açıklama
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11 Ağustos 2023 13:51
Son güncelleme 11 Ağustos 2023 13:52
Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle ameliyat olacak olan genç yıldız Arda Güler hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

KISA SÜREDE DÖNECEK

Arda'nın kısa sürede takıma döneceğini söyleyen Ancelotti, "Arda'nın küçük bir sakatlığı var. Ameliyat olması daha hızlı şekilde aramıza katılması anlamına geliyor. Bu konu hakkında daha fazla detay veremem." ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.



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