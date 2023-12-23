Ancelotti'den Arda Güler kararı!

LaLiga'da Noel arasına lider giren Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e tatil dönüşü forma vermeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ancelotti'den Arda Güler kararı!
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23 Aralık 2023 16:12
LaLiga'da Noel arasına lider giren Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Ancelotti, tatil dönüşü sakatlığını atlatan Arda Güler'e ilk kez forma şansı verecek.

İspanya'da Noel sebebiyle liglere ara verildi. Real Madrid takımı 29 Aralık'ra yeniden toplanacak.

Haberde Arda Güler'in artık hazır olduğunu düşünen İtalyan teknik adamın, tatil dönüşü milli oyuncuya şans vermeye hazırlandığı belirtildi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Arda Güler'in 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında kesin olarak süre alması bekleniyor. Bu durumun Real Madrid taraftarlarını ve Arda Güler'i ciddi şekilde heyecanlandırdığı da yazıldı.

Üst üste 3 ciddi sakatlık geçiren Arda Güler, henüz Real Madrid formasını giyemedi. 

 
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