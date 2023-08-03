Ancelotti'den Arda Güler için yeni açıklama!

İspanyol devi Real Madrid hazırlık turnuvası için Amerika Birleşik Devletlerine gitmişti.
Burada oynadığı 2 maçı kazanan Madrid ekibi, son iki maçta ise Barcelona'ya 3-0 ve Juventus 3-1 kaybetti.
Takımın sezon öncesi çok seyahat ettiği için yorgun olduğu Ancelotti, bu sonuçların sorun olmadığını belirtti.
''CİDDİ BİR SORUNU GÖZÜKMÜYOR''
Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in talihsiz sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.
Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Dönmesi en kötü ihtimalle bir ay sürer." ifadelerini kullandı.
'ARDA GÜLER UZAYLI'
İtalyan teknik adam, Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler'in yeteneğini beğendiğini dile getirerek "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı." benzetmesinde bulundu.
Milli yıldız sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta kamptan ayrılıp Madrid'e dönmüştü.
Burada oynadığı 2 maçı kazanan Madrid ekibi, son iki maçta ise Barcelona'ya 3-0 ve Juventus 3-1 kaybetti.
Takımın sezon öncesi çok seyahat ettiği için yorgun olduğu Ancelotti, bu sonuçların sorun olmadığını belirtti.
''CİDDİ BİR SORUNU GÖZÜKMÜYOR''
Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in talihsiz sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.
Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Dönmesi en kötü ihtimalle bir ay sürer." ifadelerini kullandı.
'ARDA GÜLER UZAYLI'
İtalyan teknik adam, Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler'in yeteneğini beğendiğini dile getirerek "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı." benzetmesinde bulundu.
Milli yıldız sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta kamptan ayrılıp Madrid'e dönmüştü.