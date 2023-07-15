Ancelotti'den Arda Güler'e özel ilgi

Milli futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına hafta başında başlayan yeni takımı Real Madrid'de teknik direktör'nin özel ilgi gösterdiği futbolcular arasında yer aldı.Real Madrid Kulübünün hafta başından bu yana paylaştığı antrenman görüntülerinde en çok kullandığı futbolcuların başında Arda Güler geldi.İspanyol kulübü son olarak bu sabah sosyal medya hesabından teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler ile antrenman sahasına giriş görüntüsünü paylaştı. Sol elini Arda'nın omuzuna atarak antrenman sahasına birlikte yürüyen 64 yaşındaki İtalyan teknik direktörDiğer yandan İspanyol basını da Ancelotti'nin antrenmanların ilk haftasında en yakın çalıştığı futbolculardan birinin Arda olduğunu yazdı.Yapılan yorumlarda, Ancelotti'nin Arda'yı orta saha dışında farklı mevkilerde de denediği, milli futbolcuya sağ kanatta fırsat vermeyi düşündüğü iddia edildi.