Ancelotti'den, Arda Güler'e övgü

Transfer sezonunun başlamasıyla beraber Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e hocası Carlo Ancelotti'den övgüler bitmiyor.



Antrenman sonrası konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler çok kaliteli bir oyuncu Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Carlo Ancelotti'nin daha önce de Arda Güler'e İspanyolca öğretmek için çaba gösterdiği de açıklanmıştı.



