Ancelotti'den, Arda Güler'e övgü

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e, Carlo Ancelotti'den övgü dolu sözler geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti'den, Arda Güler'e övgü
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20 Temmuz 2023 21:49
Transfer sezonunun başlamasıyla beraber Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e hocası Carlo Ancelotti'den övgüler bitmiyor.

Antrenman sonrası konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler çok kaliteli bir oyuncu Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti'nin daha önce de Arda Güler'e İspanyolca öğretmek için çaba gösterdiği de açıklanmıştı.

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