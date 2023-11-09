Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Braga karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından konuştu.



İtalyan teknik adam, maç kadrosunda yer alan ancak mücadelede şans bulamayan Arda Güler'le ilgili gelen soruya, "Arda Güler'e çok dikkat ediyoruz. Ciddi bir sakatlıktan sonra takımla sadece dört idman yaptı. Yüzde yüz 100 hazır olduğunda şans bulacak." cevabını verdi.



Ancelotti, kadro tercihiyle ilgili olarak da, "Teknik direktör benim. Bazen oyuncuları yedek bırakmam gerekiyor. Oyuncular bunu anlıyor ve saygı duyuyor" sözlerini sarf etti.



İSPANYOLLAR ANCELOTTI'Yİ ELEŞTİRDİ



Diğer yandan İspanyol basını, 61. dakikada 3-0'lık skor üstünlüğünü elde eden ve beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'e şans vermeyen Carlo Ancelotti'nin kararını eleştirdi.



Arda Güler ile ilgili haberlere son zamanlarda alışılmışın dışında oldukça fazla yer ayırmasıyla dikkati çeken Marca gazetesi, maç sonunda hemen internet sayfasında "Arda'nın oynamamasına ne dersin?" sorusuyla bir anket başlattı.



Kısa sürede 5 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette "Kötü, bugün ilk kez sahaya çıkması için mükemmel bir gündü" cevabını veren yüzde 66, "İyi, daha fazla süre alması gereken başka futbolcular var." cevabını veren yüzde 34 oldu.



Gazetedeki yorumda "Taraftar, Arda'yı görmeye geldi. Türk futbolcuyu görememenin büyük bir hayal kırıklığı olsa da en azından büyük bir Brahim Diaz ile karşılaştı. Ya Arda Güler'e bir şey oldu ya da Ancelotti'nin böyle bir karar almasının hiçbir anlamı yok. Arda'nın oynatılması için çok rahat bir maçtı." denildi.



MONTELLA DA İZLEDİ



Real Madrid-Braga maçını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella da tribünden izledi.





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