Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Sakat futbolcuların durumu için konuşan İtalyan teknik adam, Arda Güler'in durumuna da değindi. Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" ifadelerini kullandı.
Real Madrid, yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. İspanyol devi yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak.
Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.
Sakat futbolcuların durumu için konuşan İtalyan teknik adam, Arda Güler'in durumuna da değindi. Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" ifadelerini kullandı.
Real Madrid, yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. İspanyol devi yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak.
Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.
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