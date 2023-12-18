Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan Arda Güler için, "Noel'den sonra hazır olacak" açıklamasında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 07:45
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sakat futbolcuların durumu için konuşan İtalyan teknik adam, Arda Güler'in durumuna da değindi. Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. İspanyol devi yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak.

Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery