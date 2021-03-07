Ancelotti: 'C. Ronaldo Messi'den iyi ama en iyisi değil'

Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti, kariyeri boyunca çalıştırdığı en iyi oyuncu olarak Cristiano Ronaldo'nun ismini söylemedi.



Ancelotti kendisine sorulan Messi mi Ronaldo mu sorusuna Portekizli'nin ismini söyleyerek, "Ronaldo, çünkü onunla çalıştım bu yüzden onu seçiyorum. Ronaldo benim hocalığımda çok fazla gol attı ve işini ciddiye alarak profesyonelce hareket etti." ifadesini kullandı.



Çalıştırdığı en iyi oyuncunun kim olduğu sorulduğunda ise Ancelotti, "Hocalığını yaptığım en iyi oyuncu Ronaldo mu? Hayır, çünkü hocalığını yaptığım çok uzun bir oyuncu listem var. Bu yüzden Ronaldo'nun ismini söyleyemeyeceğim" diye konuştu.



Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Everton, Premier Lig'de ilk 4 sırayı zorlayarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyor.



