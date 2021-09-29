Ancelotti: "Bu yenilgiye açıklama bulmak zor"

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in sahasında Moldova ekibi Sheriff'e mağlup olmasını

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ancelotti: 'Bu yenilgiye açıklama bulmak zor'
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29 Eylül 2021 09:41
Sahasında Moldova ekibi Sheriff'e mağlup olarak gecenin sürprizini yaşatan Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından konuştu.

Ancelotti maç sonu açıklamasında, "Bu yenilgiye bir açıklama bulmak zor. Çok yüklendik ama kalelerini iyi savundular. Küçük ayrıntıları iyi yapamadığımızı düşünüyorum. Kaybetmeyi hak etmedik, sadece şansımız yoktu" ifadelerini kullandı.

Kadro tercihleri ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan İtalyan hoca, "Camavinga'yı bek oynattığım için kaybettiğimizi düşünmüyorum. İyi oynadığımız bölümler oldu ve geriye sadece golü bulmanın kaldığı anlar yaşadık." diyerek sözlerini tamamladı.


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