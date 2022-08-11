Ancelotti: 'Benzema sayesinde buradayız'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Süper Kupa finali sonrası açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada çalıştırdığı takımlar arasında Real Madrid'in en sağlıklı düzene sahip olduğunuy söyleyerek, "Takımın aç ve motive olduğunu söylemek için bu maça çıkmamıza gerek yoktu. Aslında göründüğünden daha karmaşık bir maçtı. Alaba'nın golünden sonra oyunu tutmamız çok değerliydi. Oynadığımız üç finalde de gol yemedik, en önemlisi de buydu" diye konuştu.



Attığı golle Real Madrid tarihinin en golcü ikinci futbolcusu olan Karim Benzema ile ilgili ise Ancelotti, "Bugün buradaysak Benzema sayesinde. Benzema Ballon d'Or'a gidiyor! Bence bunda kimsenin şüphesi yok ama futbolda her şey olabilir." açıklamasını yaptı.



İtalyan teknik adam son olarak kupalara ve kazanmaya aç yapılarını sürdüreceklerini ve yeni sezonda da tüm kupaları kazanmak için oynayacaklarını söyleyerek açıklamalarını tamamladı.





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