Ancelotti: 'Barcelona imkansız'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Ancelotti, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ile yer değiştirmeleri yönünde gelen soruya da cevap verdi. İtalyan teknik adam, "Barcelona'da çalıştığımı hayal etmek imkansız. Barcelona'ya ve Xavi'ye çok saygım var ama kimseyle yer değiştirmeyeceğim. Çünkü çok fazla sevgi gördüğüm ve hiçbir şey değiştirmek istemediğim dünyanın en iyi kulübündeyim" ifadelerini kullandı.



Ligde Barcelona'nın 12 puan gerisinde kalmalarını da değerlendiren Ancelotti, "Onların gerisinde kalmamıza rağmen, kendimizden memnunuz. Ama Barcelona çok iyi oynuyor. Matematik bize karşı olsa da ligde savaşmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.



2021 yılından bu yana Real Madrid'de çalışan 63 yaşındaki teknik adamın adı Brezilya Milli Takımı ve Chelsea ile anılıyor.





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