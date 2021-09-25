Ancelotti: 'Barcelona'da işlerin yolunda gitmemesi beni mutlu etmez'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'da yaşanan sıkıntıların kendisini mutlu etmediğini söyledi.



Deneyimli İtalyan hoca verdiği röportajda ezeli rakipleri Barcelona'da yaşanan olumsuz tablonun kendisini mutlu etmediğini belirterek, "Ben maç izlemeyi, futbolun kendisini seviyorum. Bakıyorum ve oynayan takımların durumlarını değerlendiriyorum. Kendi takımımı izliyorum Barcelona veya başka bir takımda işler yolunda gitmezse ben mutlu olamam" açıklamasını yaptı.



Futbolda taktik ve teknik yönden bir devrim yaşandığını belirten Ancelotti, "Bu maç yoğunluğunda fazla idman yaptıramıyorsunuz. Video analizlerin üzerinde duruyoruz. Videolardan da iyi işler çıkarabilirsiniz" diye konuştu.



Ancelotti bu dönemde en zorlayıcı konularının ise rotasyona gittiklerinde oynayan oyuncunun başarısı olduğunu belirterek, "Bir oyuncuyu dinlendirmek istiyorsun, yedekten gelen oyuncu iyi oynuyor ve sonra iyi oynayan bir oyuncu yedekte kalmış oluyor. Bunu yönetmek çok önemli" açıklamasını yaptı.



