Ancelotti Bale'in ayrılığını açıkladı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Gareth Bale'in sezon sonunda takımında ayrılacağını açıkladı.



Yıldız oyuncunun sakatlık döneminde olduğunu belirten Ancelotti, "Kendisi en iyi motivasyonunu yaşadığı sezonunda değil, bu açık ancak saygıyı kesinlikle hak ediyor. Real Madrid'de çok şey başardı. Geçmişten bugüne kimseye de saygısızlığı olmadı. Gerçek bir profesyonel ve buradaki kontratını en iyi şekilde tamamlamayı hak ediyor" diye konuştu.



Galli oyuncu Real Madrid formasıyla bugüne kadar çıktığı 255 maçta 106 gol atıp 67 asist üretti.



Bu sezon ise Bale toplam 4 maça çıkıp süre aldığı 267 dakikada 1 gollük katı yaptı.





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