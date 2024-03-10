Ancelotti: 'Arda'nın geleceği Real Madrid'de!'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli oyuncumuz Arda Güler'in takımıyla ilk golünü atmasını değerlendirdi.



4-0 kazanılan Celta Vigo maçı sonrası konuşan Ancelotti, " Çok az süre aldı. Ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek." dedi.



Arda'nın golüne değinen Ancelotti, " Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



19 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü Celta Vigo karşısında alınan 4-0'lık galibiyette kaydetmişti. 89'da oyuna giren Arda, 90+4'te skoru 4-0'a getirmişti.



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