Ancelotti: ''Arda Güler yakında oynayacak''

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı sebebiyle hazırlık maçlarında forma giyemeyen Arda Güler'in yakın zamanda oynayamaya başlayacağını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti: ''Arda Güler yakında oynayacak''
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27 Temmuz 2023 13:53
Amerika Birleşik Devletlerinde kamp yapan Real Madrid'de Milli futbolcu Arda Güler bir sakatlık yaşamıştı.

İspanyol devinin, Milan ve Manchester United ile oynadığı hazırlık karşılaşmalarında görev alamayan Arda Güler için İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.

Sakatlığı bulunan kaleci Courtois'ın durumunu açıklayan Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığına da değindi.

64 yaşındaki teknik adam;  "Courtois'nın ufak bir problemi vardı ve risk almadık. Bir sonraki maçta sahada olacak. Arda Güler gibi. O da çok yakında sahaya çıkacak'' ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in ABD kampı, 30 Temmuzda Barcelona ve 3 Ağustos'taki Juventus karşılaşmaları ardından sona erecek.
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