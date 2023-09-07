Ancelotti Arda Güler'i bırakmadı

Real Madrid'de yaşadığı sakatlıkla daha resmi maçlarda süre bulamayan Arda Güler'e, Real Betis talip oldu ancak Carlo Ancelotti gidişine onay vermedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ancelotti Arda Güler'i bırakmadı
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07 Eylül 2023 10:25
İspanyol medyası Real Betis'in geçtiğimiz hafta Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu Arda Güler'i transfer etmek istediğini iddia etti. Real Madrid'e teklifini ileten Real Betis, İspanyol devine Arda Güler'i oynatma sözü verdi.

ANCELOTTI REDDETTİ

Tüm karşılaşmalarda garanti olarak 11'de sahaya süreceğini söyleyen Real Betis'e olumsuz cevap verildi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazdığı yıldızının takımdan ayrılmasına izin vermedi.

Sakatlık sürecini atlatmak isteyen genç yıldız çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Diz sakatlığı yaşayan milli oyuncunun eylül ayının sonuna doğru forma şansı bulması bekleniyor. 

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