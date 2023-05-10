Ancelotti, Alex Ferguson'un rekorunu egale etti

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson'un Şampiyonlar Ligi rekoruna ortak oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ancelotti, Alex Ferguson'un rekorunu egale etti
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10 Mayıs 2023 00:43
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

İtalyan teknik adam, Real Madrid'in başında Manchester City'nin karşısına çıkarak kariyerinde 190. kez Devler Ligi'nde kulübede yer aldı. Rekor daha önce Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'daydı.

Ancelotti 17 Mayıs'taki finalde Manchester City karşısında takımının başındaki yerini aldığı anda sayısını 191'e çıkaracak ve rekorun tek sahibi olacak.

63 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 17 Eylül 1997 tarihinde Parma'nın başındayken Sparta Prag'a karşı çıkmıştı.

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