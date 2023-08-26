Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından sınıflandırılan "Anatolia MTB Stage Race", Kırşehir-Kaman etabıyla devam etti.



Dağ bisikleti yarışı için Kırşehir'e gelen sporcular, Cacabey Meydanı'nda son hazırlıklarını tamamladıktan sonra başlangıç çizgisinde bir araya geldi.



Burada düzenlenen törende konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kent için bu yarışların önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.



Gençleri bisiklet sporuyla tanıştırmaktan, bisiklet sporuna çok uygun olan Kırşehir'de güzel bir organizasyonu icra etmekten mutlu olduklarını belirten Buhara, "Aşıkpaşa Tabiat Parkımız ve içerisinde oluşturduğumuz alan aynı zamanda bisiklet yarışları için bir parkur oldu. Bundan sonra her sene orada yarışlar düzenleyeceğiz." diye konuştu.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise uluslararası bisiklet takviminde artık Kırşehir'in tescil edildiğini, şehrin parkuru, güvenliği ve organizasyon yapma yeteneğinin kabul edildiğini, bunun da kent için bir başarı olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından Vali Buhara ve diğer yetkililer, 63 kilometrelik parkurda yarışın startını verdi.



Türkiye, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'dan yarışmaya katılan yaklaşık 40 sporcu, Cacebey Meydanı'ndan başlayan yarışta Karıncalı, Demirli, Çağırkan köyleri ve Kurancılı beldesinin vadilerinde pedal çevirerek Kaman Arkeoloji Müzesi-Japon Bahçesi'ne ulaştı.



Üçüncü etap yarışları sonucunda elit kategoride erkeklerde Emre Yavuz birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci ve Furkan Akcam üçüncü olurken, kadınlarda ise Azize Bekar birinciliği, Alina Sarkulova ikinciliği, Alina Spırına ise üçüncülüğü elde etti.



35+ master kategorisinde Harun Ömür birinci, Nasuh Yılmazdağ ikinci ve Fatih Savlık üçüncü, 40+ masterda Cemal Bozkurt birinci, Ercüment Boran ikinci ve Ali İhsan Taş üçüncü olurken, 45+ masterda ise Engin Karabacakoğlu birinciliği kazandı.



Kaman Arkeoloji Müzesi-Japon Bahçesi'nde düzenlenen törende, dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



Yarışlar, yarın Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda yapılacak dördüncü etap ile son bulacak.



