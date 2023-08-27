Anatolia MTB Stage Race, Kırşehir etabıyla tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından sınıflandırılan "Anatolia MTB Stage Race" 4. etabıyla sona erdi.



Dağ bisikleti yarışı için Kırşehir'e gelen sporcular, Aşıkpaşa Tabiat Parkın da son hazırlıklarını tamamladıktan sonra başlama çizgisinde bir araya geldi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön'ün işaretiyle 4,7 kilometrelik parkurda CrossCountry yarışı başladı.



Türkiye, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'dan yarışmaya katılan sporcular, Aşıkpaşa Tabiat Parkı içinde oluşturulan parkurda 7 tur şeklinde yarışarak etabı tamamlandı.



Ahi Evran Külliyesinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sporcuları Kırşehir'de ağırlamaktan ve güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Sporcuların hem sportmence hem de akıllıca ve tüm varlıklarıyla mücadele ettiklerini belirten Buhara, "Kırşehir'in bisiklet şehri olmasını hedefliyoruz. Bugün altın bir başlangıç oldu." dedi.



Dereceye giren sporcular



Konuşmaların ardından 4. etap yarışları sonucunda elit kategoride erkekler de Yegor Karassyov birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci ve Furkan Akcam üçüncü olurken, kadınlarda ise Alina Sarkulova birinci, Tatyana Geneleva ikinci, Azize Bekar üçüncülüğü elde etti.



Genel kategoride erkeklerde Furkan Akcam birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci ve Yegor Karassyov üçüncü olurken, kadınlarda Alina Sarkulova birinci, Azize Bekar ikinci ve Alina Spırına üçüncü oldu. Master kategoride de Cemil Bozkurt birinci, Nasuh Yılmazdağ ikinci ve Harun Ömür üçüncülüğü elde etti.



Düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



