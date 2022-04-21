Anastasios Bakasetas'ın gol hasreti

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı son 24 resmi karşılaşmada sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



O gol, Galatasaray deplasmanındaydı. 'Çilingir' lakaplı yıldızın, Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu...



Avcı, kadroyla ilgili kesin kararını cuma günü verecek.









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