Anastasios Bakasetas'ın gol hasreti

Ligin ilk 9 haftasında 7 gol, 3 asistlik müthiş bir grafik çizen Bakasetas, yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü istenen seviyeye gelemedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Anastasios Bakasetas'ın gol hasreti
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21 Nisan 2022 12:34
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı son 24 resmi karşılaşmada sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

O gol, Galatasaray deplasmanındaydı. 'Çilingir' lakaplı yıldızın, Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu...

Avcı, kadroyla ilgili kesin kararını cuma günü verecek.

 

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