Anas Tahiri Beşiktaş teklifini açıkladı

Eredivisie'de RKC Waalwijk forması terleten Anas Tahiri, Beşiktaş'ın ilgisini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Anas Tahiri Beşiktaş teklifini açıkladı
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04 Ağustos 2020 15:53
25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi. Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini açıkladı.

25 yaşındaki orta saha, on numara olarak da görev alabiliyor.

"BEŞİKTAŞ'TAN İLGİ VAR"

Tahiri FOX Sports'a yaptığı açıklamada; "Beşiktaş'tan somut bir ilgi var ama bunu düşünmüyorum. Transferi konuşmaları için konuyu kulübüme ve menajerime bıraktım." dedi.

Tahiri aynı zamanda; "Bunu beklemiyordum. Tatildeyken bir telefon aldım. Böyle büyük bir kulübün ilgileniyor olması her zaman güzeldir." dedi.

Fas asıllı Belçikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon takımı ile 27 resmi maça çıktı. Tahiri, bu maçlarda takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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