ANALİG tenis yarı final müsabakaları, Manisa'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu tenis yarı final müsabakaları, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.



Demirci tenis kortlarında düzenlenen yarı final müsabakalarına 19 ilden 120 sporcu ve 19 antrenörün bulunduğu toplam 24 takım katılıyor.



Yarı final müsabakalarında dereceye giren takımların gelecek hafta Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağı belirtildi.



Müsabakaların açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci'nin büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yaptığını, teniste 7'nci spor organizasyonunu gerçekleştirdiklerini, ilçenin tenis sporuyla anılır hale geldiğini söyledi.



Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise amaçlarının Demirci'yi spor merkezi yapmak olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın destekleri ve kaymakamlığımız ile birlikte önemli yatırımlar yaptık. Sporcularımızı Demirci'de misafir etmekten gururluyuz. Başarılı ve güzel bir turnuva olmasını diliyorum." diye konuştu.



