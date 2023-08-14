ANALİG Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı

Kırşehir'de Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları, 58 ilden 500 sporcunun katılımıyla başladı.



Kırşehir Spor Salonu'ndaki açılış seremonisinin ardından grekoromen ve serbest stilde müsabakalara geçildi.



İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 58 ilden dereceye giren sporcuların katıldığı müsabakaların 2 gün süreceğini söyledi.



Ata sporu güreşe ilginin yoğun olduğunu belirten Şahin, "58 ilden 500'ün üzerinde sporcunun yanı sıra idareci ve antrenörlerle şehrimizde yaklaşık 700 kişiyi ağırlıyoruz. Kırşehir'e gelen misafirlerimize Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Medresesi, Aşıkpaşa, Neşet Ertaş gibi değerlerimizi tanıtarak, onları bu bölgelere götürerek bilgilendiriyor, şehrimizden mutlu ayrılmalarını sağlıyoruz." dedi.



Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sadık Gülecen, daire amirleri ve çok sayıda sporsever de müsabakaları takip etti.



