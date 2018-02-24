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Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG ) Tekvando Müsabakalarına 170 sporcu katılıyor.

Kaynak: AA
Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları başladı
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24 Şubat 2018 12:41
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG ) Tekvando Müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu desteğiyle Spor Genel Müdürlüğü tarafından Kemer Bahri Tanrıkulu Spor salonunda düzenlenen müsabakalarda erkek ve kız sporcular çeşitli kilo kategorilerinde mücadele ediyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Genç Milli Takım Teknik Kurul Üyesi Oğuz Karakaya, yaptığı açıklamada, ANALİG'in yapılmasının yıldız sporcuların bir üst seviyeye çıkması için önemli olduğunu söyledi.

Organizasyona 9 ilden 90 erkek, 80 kız sporcunun katıldığını belirten Karakaya, "Amaç milli takıma altyapı oluşturmak. Türkiye, tekvandoda dünyada ilk üçte yer alıyor. Çok başarılıyız. Antalya'da olimpiyat şampiyonu Nur Tatar ve Servet Tazegül var. Bunlar en başarılı sporcularımızdan. Türk tekvandosu şu an gelebileceği en üst noktada." dedi.

Müsabakalar, yarın sona erecek.

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