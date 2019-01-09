Anadolu Efes , THY Avrupa Ligi 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup etti.Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Zalgiris 10. kez mağlup oldu.Çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Anadolu Efes, 16-14 önde geçti.Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Moerman ile etkili olan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı da 40-29 önde tamamladı.Anadolu Efes, maçın ikinci yarısında da hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdürdü. Mücadelenin üçüncü periyodunu 63-45 önde geçen lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı da 79-58 kazandı.: Zalgiris ArenaDaniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya): Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis GrigonisAnderson, Micic 5, Simon 9, Moerman 23, Dunston 13, Larkin 9, Beabois 12, Doğuş Balbay 6, Motum, Pleiss 2, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı14-1629-4045-63