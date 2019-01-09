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Anadolu Efes'ten Litvanya'da şov!

THY EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşılaştı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Anadolu Efes'ten Litvanya'da şov!
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08 Ocak 2019 23:09
Anadolu Efes , THY Avrupa Ligi 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup etti.

Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Zalgiris 10. kez mağlup oldu.

Çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Anadolu Efes, 16-14 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Moerman ile etkili olan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı da 40-29 önde tamamladı.

Anadolu Efes, maçın ikinci yarısında da hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdürdü. Mücadelenin üçüncü periyodunu 63-45 önde geçen lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı da 79-58 kazandı.

Salon: Zalgiris Arena
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)
Zalgiris: Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis Grigonis 9
Anadolu  Efes: Anderson, Micic 5, Simon 9, Moerman 23, Dunston 13, Larkin 9, Beabois 12, Doğuş Balbay 6, Motum, Pleiss 2, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı

1. Periyot: 14-16
Devre: 29-40
3. Periyot: 45-63

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