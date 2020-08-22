Anadolu Efes'ten Galatasaray Doğa Sigorta'ya "geçmiş olsun" mesajı

Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Anadolu Efes'ten Galatasaray Doğa Sigorta'ya 'geçmiş olsun' mesajı
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22 Ağustos 2020 15:53
Anadolu Efes Kulübü, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari ekip personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Doğa Sigorta idari ekibinden bir personelin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi başta olmak üzere Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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