Anadolu Efes'ten Galatasaray Doğa Sigorta'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Anadolu Efes Kulübü, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari ekip personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Doğa Sigorta idari ekibinden bir personelin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi başta olmak üzere Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



