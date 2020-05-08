Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh açıklaması

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızıu transfer iddiaları üzerine resmi açıklama geldi., Niyeryalı basketbolcu hakkında konuştu.Alper Yılmaz, kariyerine Çin'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı açıklamada "" dedi.Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapılanması hakkında da bilgi veren Alper Yılmaz "" ifadelerini kullandı.