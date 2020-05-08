Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh açıklaması

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Ekpe Udoh'u transfer iddiaları üzerine resmi açıklama geldi. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Niyeryalı basketbolcu hakkında konuştu.
Alper Yılmaz, kariyerine Çin'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı açıklamada "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır. Önümüzdeki sezonun takımını düşünmek için erken." dedi.
Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapılanması hakkında da bilgi veren Alper Yılmaz "Kadromuzu korumayı istiyoruz. Başarılı sezon geçiren takımımızı dağıtmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Alper Yılmaz, kariyerine Çin'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı açıklamada "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır. Önümüzdeki sezonun takımını düşünmek için erken." dedi.
Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapılanması hakkında da bilgi veren Alper Yılmaz "Kadromuzu korumayı istiyoruz. Başarılı sezon geçiren takımımızı dağıtmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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