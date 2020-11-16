Anadolu Efes'ten bir ilk: Dijital tribün!

Turkish Airlines EuroLeague'de ev sahibi olduğu karşılaşmalar öncesinde gerçekleştirdiği Anadolu Efes Stüdyo yayınları ile basketbolseverlerin evlerine konuk olan Anadolu Efes Spor Kulübü, yeni projesi Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü ile taraftarlarını mutlu etmeye devam edecek.



Yaklaşık 200 taraftar Microsoft Teams ile salonda olacak



Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden yayınlanacak kampanyaya katılacak veya Instagram'da paylaşılacak içeriğin altına "Dijital Tribün'de olmalıyım çünkü …." diyerek en yaratıcı sebebi paylaşan basketbolseverler, beIN Sports ve Microsoft Teams desteğiyle Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü'nde yer alabilecek.



"Tribün heyecanına +1 olacak" taraftarlar, Anadolu Efes – Bayern Münih karşılaşmasını Microsoft Teams platformu üzerinden canlı takip ederken aynı zamanda takımlarını jestleri ve tezahüratları ile destekleyebilecek.*



Evlerinden maçı izleyen seyircilerin görüntüleri, Microsoft Teams uygulamasının "Together" özelliği sayesinde dijital olarak sahadaki taraftar tribünlerine yerleştirilen dev ekranlara yansıtılacak. Özellikle çok sayıda kişinin katıldığı görüntülü toplantılarda dikkatin dağılmasını engellemek ve etkileşimi yükseltmek amacıyla pandemi döneminde Microsoft Teams uygulamasına eklenmiş bir uygulama olan "Together" özelliği, Türkiye'de ilk kez bir spor karşılaşmasında taraftarları dijital olarak tribüne taşımak için kullanılacak.



Anadolu Efes, tüm Fan Club üyelerini Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü kampanyalarına katılmaya davet ediyor.



*Katılım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması kapsamında bilgilendirme başvuru kanallarında yer alacaktır.







