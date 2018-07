Anadolu Efes'ten bir büyük başarı daha

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun farklı kesimlerine dokunmaya devam eden Anadolu Efes Spor Kulübü, geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da Turkish Airlines EuroLeague One Team Ödülü'nde final listesine kaldı.One Team programına önemli katkı veren kulüplerden biri olan Anadolu Efes'in finale kalmasını sağlayan proje için Okyanus Kolejleri ile iş birliği gerçekleştirilmiş, genç nesile özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazandırma hedefli çalışmalar 8 hafta boyunca uygulanmıştı.Anadolu Efes Spor Kulübü Genç Takımı Yardımcı Antrenörü ve Yıldız A Takımı Baş Antrenörü Ozan Havuzlu ile birlikte Okyanus Kolejleri eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde basketbolun metaforları kullanılarak sosyalleşme, iletişim kurma, odaklanma, takım olma bilincine erişme, paylaşma ve hedef koyma gibi konularda eğitimler verilmişti.Bu proje çerçevesinde kulübün One Team Elçisi Birkan Batuk'un yanı sıra başarılı oyuncu Onuralp Bitim de One Team katılımcıları ile bir araya gelmiş, basketbol ve yaşam deneyimlerini öğrenciler ile paylaşmışlardı.EuroLeague tarafından ikinci kez düzenlenen One Team Ödülü'nü kazanan takım ise Eylül ayında düzenlenecek "One Team Yıllık Semineri"nde açıklanacak. Anadolu Efes, bu ödülü kazanması halinde EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde olduğu gibi bu onura erişen ilk Türk takımı olacak.One Team Ödülü'ne 2017 – 2018 sezonu içerisinde EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele eden tüm takımlar katılırken, Anadolu Efes 40 takım arasından final listesine kalan altı takımdan biri olarak bu alanda da önemli bir başarı elde etti.Anadolu Efes Spor Kulübü, One Team projeleri ile bu programa değer katmaya 2018 – 2019 sezonunda da devam edecek.