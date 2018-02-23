Anadolu Efes'ten beklenmedik mağlubiyet

THY Euroleague'in 23. haftasında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgris Kaunas'ı ağırlayan Anadolu Efes, iyi başladığı maçta ikinci yarı varlık gösteremedi ve rakibine 86-70 mağlup oldu. Efes, bu sezon Euroleague'de 17. mağlubiyetini aldı.Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Anadolu Efes, Zalgiris karşısında 10-7 önde geçti. Hücumda etkili olan konuk ekip, periyodun bitimine bir dakika 49 saniye kala Pangos'un dış atışıyla öne geçti: 18-19. Yeniden toparlanan lacivert-beyazlılar, savunmada ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Dunston'ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde tamamladı.İkinci periyoda White, Micic ve Valinskas'la bulduğu basketlerle giren Zalgiris, 16. dakikaya 35-27 önde girdi. Konuk takım, savunmada varlık gösteremeyen ve hücumda top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında soyunma odasına 45-36 üstün gitti.Zalgiris, tempolu başlayan üçüncü çeyrekte 25. dakikayı 55-46 üstünlükle geçti. Litvanya ekibi, savunmada etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında periyodun bitimine 48 saniye kala Micic'in basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 54-68. Zalgiris, final periyoduna 68-56 önde girdi.Son çeyreğe Milaknis, Pangos ve White'ın sayılarıyla başlayan Litvanya ekibi, Anadolu Efes karşısında 35. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 61-81. Kalan bölümde de iyi oyununu sürdüren Zalgiris, karşılaşmayı 86-70 kazandı.Sinan ErdemMiguel Perez Perez (İspanya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan)McCollum 14, Douglas 13, Muhaymin Mustafa 4, Dunston 11, Motum 12, Brown 5, Birkan Batuk 3, Stimac 8, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Berk DemirPangos 10, Ulanovas 8, Toupane 4, Jankunas 2, Davies 12, Kavaliauskas 4, Micic 11, White 15, Milaknis 11, Valinskas 7, Sajus 2, Masiulis23-2136-4556-68