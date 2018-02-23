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Anadolu Efes'ten beklenmedik mağlubiyet

THY Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Zalgris Kaunas'a 86-70 mağlup oldu ve bu sezon 17. yenilgisini aldı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Anadolu Efes'ten beklenmedik mağlubiyet
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23 Şubat 2018 22:14
THY Euroleague'in 23. haftasında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgris Kaunas'ı ağırlayan Anadolu Efes, iyi başladığı maçta ikinci yarı varlık gösteremedi ve rakibine 86-70 mağlup oldu. Efes, bu sezon Euroleague'de 17. mağlubiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Anadolu Efes, Zalgiris karşısında 10-7 önde geçti. Hücumda etkili olan konuk ekip, periyodun bitimine bir dakika 49 saniye kala Pangos'un dış atışıyla öne geçti: 18-19. Yeniden toparlanan lacivert-beyazlılar, savunmada ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Dunston'ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda White, Micic ve Valinskas'la bulduğu basketlerle giren Zalgiris, 16. dakikaya 35-27 önde girdi. Konuk takım, savunmada varlık gösteremeyen ve hücumda top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında soyunma odasına 45-36 üstün gitti.

Zalgiris, tempolu başlayan üçüncü çeyrekte 25. dakikayı 55-46 üstünlükle geçti. Litvanya ekibi, savunmada etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında periyodun bitimine 48 saniye kala Micic'in basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 54-68. Zalgiris, final periyoduna 68-56 önde girdi.

Son çeyreğe Milaknis, Pangos ve White'ın sayılarıyla başlayan Litvanya ekibi, Anadolu Efes karşısında 35. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 61-81. Kalan bölümde de iyi oyununu sürdüren Zalgiris, karşılaşmayı 86-70 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan)

Anadolu Efes: McCollum 14, Douglas 13, Muhaymin Mustafa 4, Dunston 11, Motum 12, Brown 5, Birkan Batuk 3, Stimac 8, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Berk Demir

Zalgiris: Pangos 10, Ulanovas 8, Toupane 4, Jankunas 2, Davies 12, Kavaliauskas 4, Micic 11, White 15, Milaknis 11, Valinskas 7, Sajus 2, Masiulis

1. Periyot: 23-21

Devre: 36-45

3. Periyot: 56-68

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