Anadolu Efes'te sağlık kontrolleri sürüyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolleri devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Anadolu Efes'te sağlık kontrolleri sürüyor
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15 Ağustos 2020 16:36
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolleri devam ediyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bryant Dunston, Adrien Moerman, James Anderson ve Rodrigue Beaubois'nın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Anadolu Sağlık Merkezi'nde oyuncuların kan tetkiklerinin gerçekleştirildiği ve dahiliye, efor, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı aktarıldı.

Sağlık kontrollerinde oyuncularla ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığı kaydedildi.



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